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الغذاء والدواء تعلن إغلاق 23 منشأة مخالفة

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2020-09-13

الغذاء والدواء تعلن إغلاق 23 منشأة مخالفة

خلال شهر أغسطس الماضي

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، عن إغلاقها 23 منشأة مخالفة، خلال شهر أغسطس الماضي.

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وذكرت الهيئة في تغريدة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر” أنها نفذت 6638 زيارة تفتيشية في شهر أغسطس الماضي على المنشآت الخاضعة تحت رقابتها.

وأضافت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه تم إغلاق 23 منشأة مخالفة، خلال الشهر الماضي فقط.



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