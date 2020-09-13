وزارة التجارة توضح ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني

اعلنت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية في بيان صادر عنها يتضمن توضيح لـ ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، حيث يجب أن يتقيد بها أي معلن في أي مادة إعلانية لتجنب ارتكاب المعلن لأي مخالفة للأنظمة المطبقة بهذا الخصوص وتعريضه للعقوبات المقررة وفي هذه السطور نستعرض لهذه الضوابط حسب ما وردت في بيان وزارة التجارة.

ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني

بيان وزارة التجارة

أوضحت وزارة التجارة في بيانها أنه يجب التقيد بعدد من الضوابط في أي إعلان إلكتروني لأي مادة إعلانية وتشمل هذه الضوابط التالي:

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يجب أن يتضمن الإعلان بيان يوضح أنه مادة إعلانية.

يمنع تضمين الغعلان أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

ويجب ان يتضمن الإعلان الإلكتروني ( اسم المنتج ، اسم التاجر، وسائل الاتصال).

يُمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يمكل التاجر حق استعمالها، او علامة مقلدة.

الإعلانات الإلكترونية وما تتضمنه من مواصفات أو عروض تكون ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.

تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.

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