- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، وتعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
وأضاف على هامش "الملتقى الافتراضي الأول لإثراء تجربة المعتمر: تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة، وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله".
ومن جهته، قال عمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا؛ لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع.وزارة الحج والعمرة
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 02:41 PM
عمرو المداح: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة
أكد وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن، أن الوزارة تعمل على زيادة شراكاتها الاستراتيجية لمواكبة التحول المؤسسي في قطاع الحج والعمرة، وتعزيز صناعة الضيافة السعودية التي تتوافق مع أفضل المقاييس العالمية.
وأضاف على هامش "الملتقى الافتراضي الأول لإثراء تجربة المعتمر: تعمل الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، التي تمكّنهم من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة، وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله".
ومن جهته، قال عمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة: تكمن الرؤية الاستراتيجية للوزارة في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا؛ لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع.
، الحج والعمرة: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحج والعمرة: نعمل مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.