- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2.089؛ ليصل إلى 402.029، مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وبينت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23.157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".إيران فيروس كورونا الجديد
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 02:36 PM
عدد الوفيات يرتفع إلى 23.157"كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة
ذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، للتلفزيون الرسمي اليوم (الأحد)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد زاد 2.089؛ ليصل إلى 402.029، مع تسجيل 128 حالة وفاة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.
وبينت المتحدثة أن العدد الرسمي للوفيات وصل إلى 23.157 في إيران، لتكون واحدة من أكثر الدول تضررًا بالجائحة في الشرق الأوسط، وفقاً لـ"رويترز".
، "كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يصيب 2.089 إيرانياً ويقتل 128 خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.