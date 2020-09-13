، تبوك.. "بركة المعظم" تمتلئ بمياه الأمطار ومخاوف من تكرار حوادث الغرق ،

محمد بن مسعود - الدمام - مليئة بشجر الطلح والطين وعمقها يصل إلى 17 مترًا وتشكل خطرًا كبيرًا

أدت الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية على قرية المعظم بتبوك، إلى امتلاء بركة المعظم بالمياه .

ويشكل امتلاء البركة بالماء خطراً كبيراً، خاصة على بعض من يقررون النزول فيها، حيث وقعت حالات غرق بها من قبل .

والبركة مليئة بشجر الطلح، فضلاً عن وجود هيكل سيارة بداخلها، ومع مرور السنين امتلأت بالتراب الذي تحول إلى طين مما جعل منسوب الطين مرتفعًا وعمقها يصل إلى 17 مترًا.

جدير بالذكر أن قلعة المعظم أنشئت عام 1031هــ وأنشئت بركة المعظم قبل القلعة بنحو 400 عام.

تبوك