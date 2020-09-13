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بدأت جمعية عناية الصحية اليوم بتسليم الرافعات لذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن تم إطلاق مبادرتها #غالي_علينا، والتي استهدفت تأمين 100 رافعة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تساعدهم على الوقوف وتسهل التنقل.
وتم بالفعل من خلال مساهمات رجال الأعمال والمحسنين توفير المائة الرافعة التي تم استهدافها خلال المبادرة.
وقام الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان المطيري اليوم بتسليم أول دفعة للمستحقين من المبادرة؛ مؤكداً أن "عناية" وجميع منسوبيها لن يألوا جهداً في القيام بكل ما من شأنه أن يوفر الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لمستفيدي الجمعية، وكلنا حرص في "عناية" على تحقيق المسارات التي نسعى في الجمعية بطموحنا من خلالها أن يكون لنا دور رائد ومميز في تعزيز جهود المملكة الخيرية والإنسانية والتطوعية والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 كإحدى مؤسسات القطاع الثالث.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 02:22 PM
لمساعدتهم على الوقوف وتسهيل تنقلاتهم بدعم رجال الأعمال والمحسنين"غالي علينا".. عناية" تسلم أول دفعة رافعات لذوي الاحتياجات الخاصة
بدأت جمعية عناية الصحية اليوم بتسليم الرافعات لذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن تم إطلاق مبادرتها #غالي_علينا، والتي استهدفت تأمين 100 رافعة لذوي الاحتياجات الخاصة والتي تساعدهم على الوقوف وتسهل التنقل.
وتم بالفعل من خلال مساهمات رجال الأعمال والمحسنين توفير المائة الرافعة التي تم استهدافها خلال المبادرة.
وقام الأمين العام لجمعية عناية الدكتور سلمان المطيري اليوم بتسليم أول دفعة للمستحقين من المبادرة؛ مؤكداً أن "عناية" وجميع منسوبيها لن يألوا جهداً في القيام بكل ما من شأنه أن يوفر الرعاية الصحية والطبية والعلاجية لمستفيدي الجمعية، وكلنا حرص في "عناية" على تحقيق المسارات التي نسعى في الجمعية بطموحنا من خلالها أن يكون لنا دور رائد ومميز في تعزيز جهود المملكة الخيرية والإنسانية والتطوعية والمشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 كإحدى مؤسسات القطاع الثالث.
، "غالي علينا".. عناية" تسلم أول دفعة رافعات لذوي الاحتياجات الخاصة ،
المصدر : الخليج 365
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