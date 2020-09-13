موعد إجازة وفعاليات واحتفالات وشعار اليوم الوطني السعودي ٩٠ لهذا العام ١٤٤٢

تحتفل المملكة العربية السعودية بمناسبة العيد الوطني السعودي ٩٠ لعام ١٤٤٢ يوم الأربعاء 23 سبتمبر والذي يوافق 6 صفر 1442، وبناء على ذلك فقد خرجت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان جديد لها أفصحت فيه عن موعد وعدد أيام إجازة العيد الوطني لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، كما حددت الهيئة العامة للترفيه شعار اليوم الوطني لهذا العام.

ويعتبر يوم العيد الوطني السعودي يوم إجازة رسمية وفقا لمرسوم ملكي أصدره الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز -رحمه الله-، وتم الاستمرار بالعمل به حتى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-

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ماهو اليوم الوطني السعودي

يعتبر اليوم الوطني السعودي يوم تاريخي للمملكة العربية السعودية، حيث تم في 23 سبتمبر من عام 1932 ميلادي إعلان استقلال وتوحيد جميع أجزاء المملكة على يد الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، حيث شكل هذا اليوم علامة فارقة في تاريخ السعودية الحديث، وقد تم اعتبار هذا التاريخ عيد وطني من خلال إقرار إجازة رسمية على جميع المستويات الرسمية، ويتم فيه القيام بفعاليات واحتفالات متنوعة احتفاء بتلك الذكرى التاريخية.

ما هو موعد إجازة اليوم الوطني السعودي 90 لهذا العام 1442/2020

بحسب الإعلان الأخير الصادر عن الموارد البشرية بالمملكة، فقد تم تحديد موعد وعدد أيام الإجازة بمناسبة العيد الوطني لكل من القطاع العام والقطاع الخاص، كما حددت مؤسسة النقد العربي ساما الإجازة للبنوك والمصارف وفقاً لما يلي:

إجازة اليوم الوطني السعودي ٩٠ في القطاع الخاص:

ستكون يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 6 صفر 1442، وذلك وفقاً للمادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل.

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إجازة اليوم الوطني السعودي ٩٠ في القطاع العام:

ستكون يومي الأربعاء والخميس 23 – 24 سبتمبر 2020 الموافق 6-7 صفر 1442، وذلك وفقاً للفقرة (ب) من المادة 127 والمادة 128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، وبذلك تمتد إجازة اليوم الوطني لهذا العام للموظفين والعاملين بالدولة مغ الإجازة الأسبوعية الجمعة والسيت، لتصبح مدة الإجازة أربعة أيام.

إجازة اليوم الوطني 90 للبنوك والمصارف:

حددت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” إجازة العيد الوطني للبنوك والمصارف في يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 6 صفر 1442، مع استثناء بعض الفروع في المطارات والمنافذ للعمل خلال الإجازة.

شعار اليوم الوطني السعودي ٩٠

أعلنت الهيئة العامة للترفيه أن هوية اليوم الوطني التسعين لهذا العام 1442، سيكون تحت شعار همة حتى القمة، واوضحت الهيئة أن الشعار تم استمداده من مقولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن همة السعوديين “همة السعوديين مثل جبل طويق”، وهو شعار وهوية اليوم الوطني الذي تم اعتماده العام الماضي.

احتفالات وفعاليات ومهرجانات اليوم الوطني السعودي ٢٠٢٠ – ١٤٤٢

تقوم الهيئة العامة للترفيه في كل عام بتنظيم الاحتفالات والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني، ويتم نشر كافة الفعالية وأماكنها وأوقاتها المختلفة في المدن والمحافظات السعودية على مدار أيام الإجازة، والتي تشمل الألعاب النارية والعروض الجوية والعروض الترفيهية، بالإضافة إلى الحفلات الغنائية.

فيما لم يتم الإعلان حتى عن كيفية وآليات الاحتفالات والفعاليات لليوم الوطني من هيئة الترفيه، وذلك في ظل الوضع الصحي الراهن الذي تعيشه المملكة والإجراءات الوقائية المتخذة لمحاربة ومنفع تفشي فيروس كورونا.