شرطة ‫حائل‬ تتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في الأسواق الشعبية

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الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى): تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة تواصل شرطة منطقة حائل متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد ١٩" بمدينة حائل، وتحرير المخالفات في حق المخالفين، وذلك في عدد من الأماكن العامة والأسواق الشعبية وأسواق الخضار وإسكان العمالة والطرقات. وتأتي هذه الإجراءات الوقائية من حرص ومتابعة شرطة المنطقة من خلال جولاتها المستمرة للتأكيد على الالتزام بتطبيق جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين من تفشي فيروس كورونا.

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