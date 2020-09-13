شكرا لمتابعة خبر عن وزير الحج: تعاون مشترك مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن اليوم الأحد مشاركة الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن .

وقال وزير الحج أن الوزارة تخطط للموسم المقبل بما يمكن ضيوف بيت الله الحرام من قضاء أسعد الأوقات طيلة فترة بقائهم وتجولهم في المملكة وحتى وصولهم إلى بلادهم سالمين آمنين بإذن الله .

وأكد الدكتورعمرو المداح المشرف العام على وكالة التخطيط والتطوير بوزارة الحج والعمرة أن استراتيجية الوزارة تكمن في الوصول إلى تجربة آمنة ميسرة لضيوف الرحمن بأعلى درجات الرضا، لتحقق رسالتها عبر التخطيط والإشراف على رحلة ضيوف الرحمن ووضع التشريعات المنظمة للقطاع .

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وتشمل مجالات تقديم الخدمة لضيوف الرحمن ، خدمات النقل من المنافذ إلى المسكن ، وبين المدن ، والنقل لآداء الصلوات ، والنقل للمواقع التاريخية ، وخدمات السكن ، وخدمات الإعاشة ، والخدمات الأرضية كخدمات الإستقبال والتوديع ، والإرشاد والتوجيه ، والدعم والمساندة ، وخدمات خاصة كالترجمة وتأمين مياه زمزم ، ومساعدة كبار السن ، وحاضنات الأطفال .

الجدير بالذكر أن قرار تعليق العمرة بسبب فيروس كورونا لا زال سارياً حتى الآن وسيتم الإعلان عن أية مستجدات مباشرة .