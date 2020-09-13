شكرا لمتابعة خبر عن فيديو صادم لشاب يتحرش بالفتيات بألفاظ خادشة للحياء في أحد شوارع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في واقعة مثيرة للإستنكار ، تحرش شاب بألفاظ خادشة للحياء بفتيات في أحد شوارع المملكة ضارباً بعرض الحائط أي قواعد أخلاقية .

وكشف مقطع فيديو متداول الواقعة ، حيث انتهى الشاب من شراء أغراضه وركب سيارته برفقة شاب وفتاه أخرى ثم بدأ يتحرش بالفتيات بألفاظ خادشة وسط ضحكات مستفزة للفتاة التي كانت برفقته .

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وأطلق مواطنون هاشتاق على " تويتر " تحت عنوان " المتحرش القذر " يطالبون بسرعة القبض عليه وعلى من كانوا برفقته وتوقيع العقوبة النظامية .