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شكرا لمتابعة خبر عن فيديو صادم لشاب يتحرش بالفتيات بألفاظ خادشة للحياء في أحد شوارع المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في واقعة مثيرة للإستنكار ، تحرش شاب بألفاظ خادشة للحياء بفتيات في أحد شوارع المملكة ضارباً بعرض الحائط أي قواعد أخلاقية .
وكشف مقطع فيديو متداول الواقعة ، حيث انتهى الشاب من شراء أغراضه وركب سيارته برفقة شاب وفتاه أخرى ثم بدأ يتحرش بالفتيات بألفاظ خادشة وسط ضحكات مستفزة للفتاة التي كانت برفقته .
وأطلق مواطنون هاشتاق على " تويتر " تحت عنوان " المتحرش القذر " يطالبون بسرعة القبض عليه وعلى من كانوا برفقته وتوقيع العقوبة النظامية .
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