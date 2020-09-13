شكرا لمتابعة خبر عن "عقارات الدولة ": إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قررت هيئة عقارات الدولة إنشاء الأمانة العامة للجان النظر في طلبات التملك .

وكشفت مصادر اليوم الأحد ، أن هذه اللجنة ترأسها الهيئة وتضم عضوية وزارات " الداخلية ، والعدل ، والبيئة ، والزراعة ، والبلدية ، والمالية .

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ويهدف القرار إلى تثبيت ممتلكات المواطنين لتلك الأراضي التي ليس لها صكوك بعد استيفاء كافة المتطلباب والشروط اللازمة .

وكانت أوامر قد صدرت اليوم بإلغاء صكوك ملكية أراضي الدولة واستردادها ، وذلك في إطار تنظيم السوق العقاري بالمملكة وحماية حقوق الدولة والمواطنين .

https://www.slaati.com/2020/9/13/p1725414.html