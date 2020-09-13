شاهد.. تحذير من الوقوع ضحية احتيال المواقع الإلكترونية التي تسوق لمستلزمات طبية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): طالبت البنوك طالبت البنوك السعودية ، المواطنين بفحص المواقع الإلكترونية التي تسوق للمستلزمات الطبية. وتابعت البنوك من خلال فيديو توضيحي، كشفت من خلاله أهمية فحَص المواقع الالكترونية التي تسوق لمستلزمات وعلاجات طبية حتى لا تكون ضحية احتيال.

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