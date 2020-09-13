‏صورة تاريخية⁩ لخادم الحرمين الشريفين برفقة ولي العهد حينما كان في المرحلة الابتدائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير كشفت صورة تاريخية عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - حيث كان ولي العهد فيها طفلًا صغيرًا. وظهر ولي العهد وهو في المرحلة الابتدائية في أحد احتفالات مدارس الرياض عام 1417هـ (1996م).

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