شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في الواجهة البحرية بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في المواقع السياحية (الواجهة البحرية ).

ومن جانبها، أوضحت إمارة منطقة مكة أن المخالفات تمثلت في: التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات، وتكدس الزوار.

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