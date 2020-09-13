بالصور.. رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في الواجهة البحرية بمكة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، من رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية في المواقع السياحية (الواجهة البحرية ).
ومن جانبها، أوضحت إمارة منطقة مكة أن المخالفات تمثلت في: التجمعات وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي ولبس الكمامات، وتكدس الزوار.
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