شكرا لمتابعة خبر عن تصوير محتويات منصة «مدرستي» ومستخدميها جريمة معلوماتية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، على مستخدمي منصة "مدرستي" بعدم تصوير محتوياتها، أو نشر صور شخصية للطلاب والمعلمين والمشرفين التربويين، ومشاركتها في تطبيقات التواصل الاجتماعي لتجنب لمساءلة القانونية.

وقالت الوزارة سياسة الخصوصية اللازم على مستخدمي المنصة اتباعها، مشترطة موافقتهم على بنودها، داعية إياهم إلى قراءتها بعناية، قبل التأشير بالموافقة عليها؛ مشددة على الآباء التأكد من إطلاع الأبناء على وثيقة آداب السلوك الرقمي.

وطالبتهم بجعل الأبناء يعملون على فهم ما ورد فيها والعقوبات المتعلقة بالجرائم المعلوماتية أو المخالفات الرقمية وحثهم على تطبيقها في ممارساتهم الرقمية على المنصة؛ لافتة إلى أن هناك دليل إرشادي لكيفية استخدام المنصة، وحقائب مصورة في منصة العودة إلى المدارس من هنــــــــــــا، والتأكد من تدريب الأبناء عليها.