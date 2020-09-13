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شكرا لمتابعة خبر عن «المسند»: درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم بالمملكة 28 درجة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، بأن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة اليوم الأحد قد تصل لـ28 درجة، كما أن السحب قد تتشكل وقد تكون ممطرة على المرتفعات .
وتابع المسند بالمملكة ، بأن السحب قد تكون ممطرة على أجزاء من مرتفعات عسير وجازان والباحة، وربما تمتد حتى أجزاء من منطقتي مكة و المدينة .
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