شكرا لمتابعة خبر عن «التجارة»: 6 ضوابط للإعلان التجاري الالكتروني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة، ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، وما يتضمنه، الإعلان من ضوابط .

وأوضحت الوزارة، بأن على الإعلان التجاري بأن يتضمن، بيان يوضح بأنه مادة إعلانية، ويمنع تضمين أي إدعاء يخدع المتسوق الإلكتروني، كما أنه يجب أن يتضمن، إسم المنتج وإسم التاجر، ووسائل الإتصال.

وتابعت الوزارة، بأنه يجب أن يمنع الإعلان الإلكتروني، لأي أعلامة تجارية، لا يملك التاجرحق إستعلامها أو علامة مقلدة، أن تكون المعلومات وماتضمنته من مواصفات، أو عروض ملزمة للتاجروجزء من العقد، وتمكين المتسوق الإلكتروني، من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.