مسؤولون إسرائيليون: هذه الدول العربية التالية التي ستطبع معنا

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن مسؤولين إسرائيليين كبار يقدرون بأن الدول التالية التي ستقيم اتفاق تطبيع مع إسرائيل ستكون المغرب أو السودان.

وأشار المسؤولون -وفقاً صحيفة يديعوت أحرونوت- أن الاتصالات جارية مع السودان، ولكن سيكون من الصعب التوصل لاتفاق سلام في الوقت الحالي بما أن هناك حكومة انتقاليّة.

وأضافوا أنه سيكون لعلاقات السلام مع المغرب أهمية أكثر دراماتيكية بالنسبة لإسرائيل بسبب إمكانات السياحة وحقيقة أن إسرائيل لديها جالية يهودية كبيرة من المغرب.

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وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن الشخص الذي ألمح إلى ذلك هو الرئيس ترامب، الذي قال إنه يعمل على تشغيل خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب. وفق موقع عكا

أما بخصوص السعودية -والتي كانت الوجهة التالية للعلاقات- قال المسؤولون الإسرائيليون إنه سيتعين علينا الانتظار، فقد تمسكت السعودية باقتراحها لحل الدولتين، وفي هذه المرحلة تفضل الجلوس على الهامش والدعم السلبي من خلال السماح لرحلات جوية من إسرائيل بالمرور عبر مجالها الجوي.

جدير بالذكر أنه تم التوصل يوم الجمعة إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل ومملكة البحرين، حيث أعلن إقامة علاقات رسمية بعد محادثة حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء نتنياهو وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.