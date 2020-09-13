تركي آل شيخ يهدي قصيدة مدح للرئيس المصري

قدم المستشار في الديوان الملكي السعودي، تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، قصيدة مدح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

وشارك آل الشيخ، صورته مع الرئيس السيسي، على صفحته الرسمية "فيسبوك" كتب عليها: "شيم الرجال صدق الوعود.. إتحدىّ ماعرفشى المُحال.. قال مستحيل الخوف يعود.. وماخفشى على عمره ومازال.. ماشي في طريق بر الأمان.. وفى ضهره مصر وأهلها".

وقال: "إنجاز ورا إنجاز يبان.. للنور ومصر يا بختها.. بأولادها وبقائد زعيم.. عارف وحاسِب خطوته". كما أورد موقع "روسيا اليوم".

واختتم قائلاً: "الله يزيد الخير ويديم.. على شعب مصر فرحته".

والجدير بالذكر أن آل الشيخ كان يمتلك استثمارات رياضية في مصر، إذ كان يمتلك نادي بيراميدز المصري، قبل أن يبيع حصته ويستثمر بنادي ألميريا الإسباني.