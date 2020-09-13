«صحة الرياض» تُفعِّل عيادات الكلى في 6 مستشفيات ضمن برنامج «موعد»

بينها القويعية والأفلاج والدوادمي العام
فعَّلت صحة الرياض عيادات الكلى في برنامج موعد؛ وذلك في 6 مستشفيات شملت مستشفى القويعية، ومستشفى وادي الدواسر، ومستشفى ضرماء، ومستشفى الأفلاج، والمزاحمية، إضافةً إلى مستشفى الدوادمي العام.
وأوضحت أنه جارٍ العمل على إنشاء وحدة كلى جديدة في مستشفى الأفلاج بسعة سريرية أكبر من الوحدة الحالية، كما تم الانتهاء من مبنى وحدة الكلى في مستشفى الحريق وفي انتظار التجهيز.
ونوَّهت صحة الرياض بأنه تم الانتهاء كذلك من مبنى وحدة الكلى في مستشفى شقراء العام بسعة سريرية بلغت 30 سريرًا بدلًا من السعة الحالية البالغة 7 أسرَّة، وأن العمل جارٍ على تأمين الأجهزة والكوادر الطبية لتشغيل هذه الوحدة التخصصية.
وأشارت إلى أنه تم خلال عام 1441هـ دعم كل من مستشفى رويضة العرض، ومستشفى حوطة سدير، ومستشفى رماح باستشاريي كلى للعمل فيها.
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