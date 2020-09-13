«الأرصاد» تنبِّه إلى رياح نشطة وأتربة مثارة على مكة المكرمة

الحالة تستمر حتى السادسة مساءً
نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، إلى نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن الحالة تشمل محافظات (القنفذة، والليث، الخرمة، وتربة، ورنية) مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.
وتتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، والقصيم، والشرقية).
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