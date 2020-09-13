التعليم تحذر من المساءلة القانونية لنشر صور الطلاب أو المعلمين بمواقع التواصل

أعلنت وزارة التعليم منع تصوير الطلاب، أو المعلمين، أو المشرفين التربويين، أو محتويات منصة مدرستي ومشاركتها في تطبيقات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحذّرت من أن مرتكب أي من الأفعال السابقة يعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

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وأعلنت وزارة التعليم، أمس السبت، جدول الحصص اليومية لدروس جميع المرحل (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) للأسبوع الثالث عبر قنوات عين.

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