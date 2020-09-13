جامعة جازان توفر أكثر من 15 مليون ريال ضمن كفاءة الإنفاق

أعلنت جامعة جازان عن تحقيقها لوفورات مالية؛ لاستغنائها عن عدد من المباني المستأجرة خلال السنوات الثلاثة الماضية، فضلًا عن خفضها لقيمة إيجار عدد من المرافق.

وقال رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، إنَّ الجامعة استهدفت تحقيق كفاءة الإنفاق والتوازن المالي، عبر تعزيز التخطيط الفاعل لإدارة الموارد المالية وفق أفضل الممارسات المعمول بها، انطلاقًا من خططها التطويرية، وبما ينعكس إيجابًا على مسيرة التطوير المنسجمة مع النقلة التنموية التي تعيشها المملكة في شتى المجالات وبما يحقق مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030 .

وأشاد الدكتور القحطاني بدعم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ للجامعة ولجهودها الخاصة بتعزيز كفاءة الإنفاق، كما وجّه شكره لفريق تحقيق كفاءة الإنفاق بالجامعة على جهودهم التي تمثلت في دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وتحديد فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والوفورات المترتبة عليها في ميزانية الجامعة.

وأوضح رئيس جامعة جازان الدكتور القحطاني أنه تمَّ الاستغناء عن عقود 12 مرفقًا بإجمالي بلغ 7.255.500 سبعة ملايين ومئتين وخمسة وخمسين ألفًا وخمسمئة ريال، مؤكدًا أنه سيتم الاستغناء كذلك عن عقود عدد من المباني خلال هذا العام بإجمالي يبلغ 8.300.000 ثمانية ملايين وثلاثمئة ألف ريال.

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وأضاف الدكتور القحطاني أنَّ الجامعة نجحت في خفض قيمة عدد من عقود الإيجار بمبلغ 4.000.00 أربعمائة ألف ريال، وبذلك يصل إجمالي الوفورات: 15,955,500.

يذكر أنَّ جامعة جازان حققت المركز الثالث على مستوى المملكة في كفاءة الإنفاق للجهات الحكومية، معتمدة على كوادرها الوطنية الشابة من المهندسين، واستغنت عن إبرام عقد صيانة بقيمة 4.500.000 أربعة ملايين وخمسمئة ألف ريال.

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