الحصيني: أمطار متوسطة ورياح قوية على مناطق عدة بالمملكة

توقع خبير الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، أمطارًا متفاوتة من خفيفة لمتوسطة ورياحًا من متوسطة لشبه قوية خلال اليوم الأحد وليلة الاثنين على مناطق عدة بالمملكة.

وقال الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»: «متوقع بإذن الله يوم الأحد 1442/1/25هـ وليلة الاثنين أمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الباحة وعسير وجازان وجنوب تبوك وجنوب مكة وشمال غرب المدينة وتشمل اليمن».

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ أن تكون «الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والقصيم والدوادمي وعفيف ورنية والخرمة وتثليث وغرب حفر الباطن».

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وتتوقَّع الهيئة العامة للأرصاد، اليوم الأحد، تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية ).

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