«أبشر» توضح طريقة كيفية طباعة تأشيرة خروج نهائي إلكترونيًا

حددت منصة أبشر، آلية وإجراءات الاستعلام عن كلّ ما يتعلق بتأشيرات الخروج النهائية برقم الإقامة وكذلك إصدارها وإلغاؤها.

كما أوضحت منصة أبشر، للمقيمين بالمملكة طريقة وخطوات طباعة تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا.

طباعة تأشيرة الخروج النهائي إلكترونيًا

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر منصة أبشر، أنه يمكن لكل شخص بعد إنهاء إجراءات تأشيرة الخروج النهائي الخاص به طباعة هذه التأشيرة لكي يتم حفظها، وتتم تلك الطريقة من خلال طريقتين وهم:

- يمكن طباعة تأشيرة الخروج نهائيًا من خلال الاستعلامات الإلكترونية الموجودة في موقع مقيم.

- قم بالنقر على صلاحية التأشيرات وسوف يظهر خيارين وهما صلاحية التأشيرة وطباعة التأشيرة.

- يتم اختيار الخيار الخاص بطباعة التأشيرة، حيث يهدف ذلك طباعة التأشيرة ومغادرة المملكة بكل سهولة.

- أدخل رقم التأشيرة وبعد ذلك رقم التأكيد الخاص بك.

- بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة يجب عليك التأكد منها قبل الطباعة.

- ثمّ تأكد من أن كلّ البيانات المدخلة صحيحة وقم بالضغط على زر الطباعة.

- قم بتشغيل الطابعة الخاصة بك واطبع التأشيرة واحتفظ بها.

كيفية استخراج تأشيرة خروج نهائي

وفي وقت سابق، أوضحت منصة أبشر الجوازات، أنه قبل إصدار التأشيرة يجب التأكد من عدم وجود أي مخالفات مرورية، وإذا كان يوجد مخالفات يجب أن تسدد قيمة المخالفة لكي لا يتم تأخير عملية استخراج التأشيرة.

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وحددت أبشر الجوازات، خطوات آلية وإجراءت استخراج تأشيرة خروج نهائي والتي تتمثل في:

- اختر «تسجيل الدخول» واتبع إجراءات تسجيل الدخول

- إذا لم تكن مسجل اضغط على «مستخدم جديد» لإنشاء حساب

- بعد التسجيل قم باختيار القطاعات

- اختر الجوازات من القائمة على يمين الشاشة

- اضغط على تبويب «الخدمات الإلكترونية»

- اختر «خدمات المكفولين» من القائمة على يمين الشاشة

- قم بتحديد المكفول بالضغط على «تفاصيل أكثر»

- تأكد من تسديد الرسوم المطلوبة

- اختر «إصدار تأشيرة خروج نهائي»

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، أنه يتمّ فرض غرامة 1000 ريال، في حال عدم مغادرة المستفيد خلال 60 يومًا من إصدار التأشيرة.

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