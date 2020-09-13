جامعة نجران تعلن البدء في التسجيل بالدورات المهنية لمنسوبي التعليم

أعلنت جامعة نجران، ممثلةً في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء؛ التسجيل في الدورات التدريبية المهنية في المرحلة الأولى التي تنطلق اعتبارًا من العاشر من شهر صفر المقبل (الموافق 27 سبتمبر 2020)، وتستمر كل دورة لمدة 4 أيام، وتستهدف منسوبي التعليم.

وأوضحت العمادة أن الدورات المقدمة تشتمل على عدد من الموضوعات المهنية المتخصصة للمعلمين والمعلمات، تتمثل في دورة بناء معايير ومؤشرات الأداء المدرسي الهادفة إلى إكساب المشاركين مهارات تطبيق الأدوات والأساليب المستخدمة في تحديد عدد من المؤشرات التي يمكن من خلالها قياس ومقارنة الأداء في شتى المجالات التي تسمح للمعلم بإعداد الدرس عن طريق مقاطع فيديو أو ملفات صوتية أو غيرها من الوسائط والاستفادة منها من قِبَل الدارسين في أي مكان.

كما تشمل الدورات برنامج التقويم والقياس التربوي «المفهوم والممارسات» الهادف إلى إكساب المشاركين مهارات استخدام التقويم الناجح لتغيير بعض الأهداف وتغيير طرائق التدريس والوسائل، وإلقاء الضوء على المشكلات التي تواجه العملية التربوية من خلال أهم وسائل القياس والتقويم التربوي، وهي الاختبارات التحصيلية.

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وأكد عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور صالح بن نمران الحارثي، أن العمادة بدأت في إطلاق برامجها التدريبية لهذا العام وفق خطط مدروسة وممنهجة لسد احتياجات المجتمع ومؤسساته؛ وذلك بتوجيهات ومتابعة مستمرة من قبل رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي، حرصًا منه على مواصلة الجامعة تكثيف التعاون بما يخدم المجتمع.

وأشار الدكتور الحارثي إلى أن البرامج التي ستطلقها الجامعة لمختلف شرائح المجتمع ستتنوع وستواكب التطلعات الحديثة التي تسير عليها البلاد بقيادتنا الرشيدة –حفظها الله– داعيًا الراغبين في التسجيل إلى الدخول على الرابط التالي بالضغط هنا.

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