«الأرصاد»: هطول أمطار على جازان وعسير.. و«الدفاع المدني» يدعو للحذر

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأحد، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدّي لتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل محافظات (أبوعريش، أحد المسارحة، الحرث، الدائر، والدرب، الريث، العارضة، والعيدابي وبيش وجازان، صامتة، صيبة، ضمد، فرسان، فيفا وهروب)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ومن جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّي مدى الرؤية.

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أوضحت الهيئة أنَّ الحالة تشمل (مدينة أبها، ومحافظات أحد رفيدة والنماص والمجاردة وبارق والحرجة وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل)، مشيرة إلى أنها تستمر حتى التاسعة مساءً.

وتوقَّعت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم تكونًا لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة) فيما تنشط الرياح السطحية على مناطق (الرياض، القصيم، الشرقية ).

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