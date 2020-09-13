التجارة السعودية تحدد 6 ضوابط للإعلانات الإلكترونية

أعادت وزارة التجارة السعودية، التذكير بضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني، مشيرةً إلى أهمية الاطلاع على نظام التجارة الإلكترونية.

ونشرت وزارة التجارة صورة معلوماتية «إنفوجراف»، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»؛ وذلك ضمن حملتها المستمرة للتعريف بضوابط وقواعد نظام التجارة الإلكترونية.

ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني

وأوضحت وزارة التجارة، أن أهم وأبرز الضوابط التي يجب أن يتضمنها الإعلان التجاري الإلكتروني، تتمثل في التالي:

- يجب أن يتضمَّن الإعلان التجاري الإلكتروني بيانًا يوضح أنه مادة إعلانية.

- تفعيل خاصية تمكين المتسوق الإلكتروني من طلب إيقاف إرسال الإعلانات إليه.

- يمنع الإعلان الإلكتروني لأي علامة تجارية لا يملك التجار حق استعمالها أو علامة مقلدة.

- يجب أن يتضمن الإعلان الإلكتروني عدة أمور أساسية تتمثل في:

• اسم المنتج.

• اسم التاجر، أو الممارس.

• وسائل الاتصال.

- يمنع تضمين أي ادعاء يخدع المتسوق الإلكتروني.

- تكون الإعلانات الإلكترونية وما تضمنته من مواصفات أو عروض ملزمة للتاجر وجزءًا من العقد.

نظام التجارة الإلكترونية

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وفي إطار حملتها المستمرة بالتعريف بنظام التجارة الإلكترونية؛ دعت وزارة التجارة كافة المواطنين والمقيمين إلى الاطلاع على ملامح نظام لائحة التجارة الإلكترونية التي تتمثل أبرزها في:

- يجب أن تتضمن الفاتورة السعر الإجمالي مع رسوم الشحن وموعد توصيل المنتج مع اسم الناقل.

- تصحيح الخطأ الإلكتروني.

- يجب أن يتضمن الإعلان بيانًا واضحًا أنه مادة إعلانية.

- يحق للمتسوق الإلكتروني إلغاء الطلب إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يومًا.

- إضافة رابط الموقع في السجل التجاري.

- يحق للمستهلك الإلكتروني فسخ العقد الإلكتروني خلال 7 أيام.

كما حددت وزارة التجارة، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أبرز بيانات الفاتورة الإلكترونية، مشيرةً إلى أن المتجر الإلكتروني مُطالَب بتقديم فاتورة للمتسوق الإلكتروني قابلة للحفظ، وتتضمن:

- اسم موفر الخدمة (التاجر والممارس).

- وصف المنتج أو الخدمة.

- تاريخ التعاقد.

- السعر الإجمالي شاملًا الرسوم والضرائب.

- أحكام الاستبدال والاسترجاع.

- موعد ومكان توصيل المنتج أو تقديم الخدمة مع اسم الناقل.

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