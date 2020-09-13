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صرف 51 ألف وصفة طبية بمستشفى الملك فيصل في مكة منذ بدء الجائحة

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ضمن مبادرة «دواؤك لبيتك»..

قدمت العيادات الخارجية الافتراضية بمستشفى الملك فيصل في مكة المكرمة خدماتها لـ 6083 مراجعًا، وذلك منذ بداية جائحة ّ، صرفت خلالها 51166 وصفة طبية، إلى جانب إجراء 25703 أشعة بمختلف أنواعها، فيما بلغ عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ 21708 مستفيدين.

وتُقدم العيادات الافتراضية الخدمة الطبية والعلاجية للمريض دون حضوره إلى المستشفى، حيث تتضمن آلية عمل العيادة الافتراضية وجود الطبيب والتواصل مع المريض من خلال الاتصال المباشر تلفونيًا للاطمئنان عليه، بعد أخذ موعد مسبَّق من خلال الرقم المخصص للعيادات الافتراضية عن طريق الواتساب.

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ويقوم الطبيب بالإجابة على استفسارات المريض أو تقديم الخدمة الطبية، أو الخدمة العلاجية من خلال إعادة صرف الأدوية؛ أو طلب الأشعة والتحاليل المخبرية إذا تطلب الأمر، كما يتمّ صرف العلاج للمرضى، من ذوي الأمراض المزمنة ويتمّ توصيل الأدوية لمنازل المرضى عبر مبادرة «دواؤك لبيتك».

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