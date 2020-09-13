السعودية اليوم / الفرق التطوعية للهلال الأحمر تشارك في مهرجان التمور والأسرة بحائل



حائل 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

شارك عدد من الفرق التطوعية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في مهرجان التمور والأسرة الذي يقام بمركز القاعد ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2020م، وذلك من خلال إقامة نقاط فرز وفحص للعاملين والمتسوقين، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار

وتأتي هذه المشاركة استمراراً للمبادرات والمشاركات التطوعية التي ينفذها فرع الهيئة ممثلاً بإدارة التطوع لتفعيل الدور التطوعي بمشاركة شباب وشابات المنطقة المتطوعين في التصدي لجائحة كورونا.

// انتهى //

13:27ت م

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حائل 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسشارك عدد من الفرق التطوعية التابعة لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة حائل في مهرجان التمور والأسرة الذي يقام بمركز القاعد ويستمر حتى الأول من أكتوبر 2020م، وذلك من خلال إقامة نقاط فرز وفحص للعاملين والمتسوقين، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق الاحترازات الوقائية والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتقديم النصائح والإرشادات المطلوب اتخاذها في هذه المرحلة.وتأتي هذه المشاركة استمراراً للمبادرات والمشاركات التطوعية التي ينفذها فرع الهيئة ممثلاً بإدارة التطوع لتفعيل الدور التطوعي بمشاركة شباب وشابات المنطقة المتطوعين في التصدي لجائحة كورونا.// انتهى //13:27ت م0073

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