السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة



الرياض 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

13:11ت م

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