السعودية اليوم / "مهارات الادخار الشخصي" دورة بغرفة حفر الباطن غدا



حفر الباطن 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

تنظم غرفة حفر بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية غداً، دورة تدريبية - عن بُعد - بعنوان " مهارات الادخار الشخصي ".

وتتناول الدورة العديد من المحاور، منها التعريف بخدمات بنك التنمية الاجتماعية، ومعرفة أهمية الادخار، وموازنة الدخل والمصروفات، فيما سيمنح للمشاركين في الدورة شهادة حضور معتمدة من بنك التنمية الاجتماعية.

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13:08ت م

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