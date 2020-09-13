شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هيئة كبار العلماء تدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- صورة أرشيفية نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 مساءً, 13 سبتمبر 2020 م المناطق - الرياض عقدت هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، اليوم اجتماعها الدوري التاسع والثمانين عبر الاتصال المرئي.

وقال الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد: إن الهيئة ستدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية وما استجدّ من موضوعات مدرجة على جدول الجلسة.

وأوضح أن اللجان المتخصصة أنهت دراسة ما أحالته الأمانة العامة إليها من موضوعات هذه الدورة وسلمت تقاريرها، كما قدمت الأمانة العامة لأصحاب الفضيلة الأعضاء الأبحاث المحكمة الخاصة بموضوعات هذه الدورة.

وبين أن الأمانة العامة رفعت شكرها بعد شكر الله تعالى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، لما تلقاه الهيئة من دعم متواصل لإنجاز أعمالها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | هيئة كبار العلماء تدرس الموضوعات المحالة إليها من المقام السامي والجهات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.