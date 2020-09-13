شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يُعيد الحياة إلى وسط الرياض والان نبدء بالتفاصيل

• المشروع يهدف إلى المحافظة على مباني التراث العمراني

• تعظيم الفرص الاقتصادية والسياحية

• تعزيز الجوانب التاريخية الثقافية والاجتماعية

يأتي مشروع ترميم المباني التراثية وسط الرياض، تأكيدًا لحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على التراث، ودعمهما غير المحدود للقطاعات الثقافية، وتترجم ذلك الحرص الكبير عدة مشاريع مشابهة وجه بها سمو ولي العهد في مناطق المملكة على عدة مباني تراثية.

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فيما تحتل منطقة وسط الرياض أهمية ثقافية وعمرانية وتاريخية، وتعكس مبانيها القديمة روح العمارة التقليدية في العاصمة، كما يأتي المشروع من مسؤولية هيئة التراث في الحفاظ على التراث بكافة أنواعه ومن ضمنها التراث العمراني.

وخطت وزارة الثقافة خطوة استباقية تمثلت في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية توضح تصنيف المباني العمرانية والحفاظ عليها.

وأكد مختصون أن المشروع يهدف إلى المحافظة على مباني التراث العمراني ذات الأهمية المعمارية والتاريخية وإبراز الهوية المحلية. ويعظم المشروع الفرص الاقتصادية والسياحية ويعزز الجوانب التاريخية الثقافية والاجتماعية لوسط الرياض،

وأكدوا أن المشروع سيُساهم في إعادة الحياة إلى وسط العاصمة وتعزيز علاقة الإنسان بالمكان.