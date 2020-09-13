الإمارات تسجل 640 إصابة جديدة بـ كورونا

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية 640 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ إجمالي المصابين 79,489 حالة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة.

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وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 468 حالة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 69,451 حالة.

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وفي وقت سابق أوضحت المنظمة الأممية أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



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