ترامب لمواطنين أمريكيين: أنتم حيوانات يجب ردعها بقسوة 

2020-09-13

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعض المواطنين الأمريكيين بـ الحيوانات التي يجب ردعها بقسوة، وذلك في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر؛ حيث كان قد أطلق أحدهم النار على ضابطي شرطة.

وقد أفادت وسائل إعلام محلية أن رجلًا أطلق النار على ضابطي شرطة، وقد أُصيبا بعدة أعيرة نارية وهما في حالة حرجة، بحسب بيان نشرته السلطات عبر تويتر.

ويُوثق مقطع فيديو نزول الجاني من الحافلة وإطلاق النار على ضابطي الشرطة دون سابق إنذار أو استفزاز قبل أن يفر من مكان الحدث، ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي حاليًا بالبحث عن المسلح.

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وفي هذا الإطار، شارك الرئيس دونالد ترامب مقطع الفيديو، معلقًا على تصرف متابعات الخليج 365 الأمريكي وعلى من شاكلته بأنهم حيوانات يجب ردعهم بقسوة.

الاحتجاجات في المدن الأمريكية:

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة الاحتجاجات والمظاهرات اعتراضًا على تعامل الشرطة الوحشي مع المواطنين من أصل إفريقي، وقد اندلعت الشرارة بمقتل جورج فلويد، تلاها حادث جورج بليك الذي تم إطلاق 7 رصاصات على ظهره أمام زوجته وأولاده.

وشهدت المدن الأمريكية أحداث الشغب والنهب خلال 4 أشهر من المظاهرات الاحتجاجية وذلك وسط تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذي أصاب 6,676,601 أمريكي وتُوفي منهم 198,128 شخصًا.



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