- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم حقوق الإنسان تنهي معاناة فتاة تعرضت لاعتداءات بدنية ونفسية من قِبل والدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقوق الإنسان تنهي معاناة فتاة تعرضت لاعتداءات بدنية ونفسية من قِبل والدها
نقلها لدور الإيواء لتوفير الحماية اللازمة لها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنهت هيئة حقوق الإنسان معاناة فتاة تعرّضت لاعتداءات بدنية ونفسية من قِبل والدها، والذي قام بحبسها لمدة 9 أشهر داخل غرفة في المنزل.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إن فرقها المختصة رصدت معاناة الفتاة بعد تداول معلومات عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة وفقاً لصحيفة “سبق” أنه جرى على الفور التنسيق مع الجهات المختصة بالحماية الاجتماعية والجهات الأمنية؛ للوقوف على حقيقة الأمر.
وتابعت الهيئة، أنه تأكد للفرق تعرض الفتاة إلى عنف بدني ونفسي مارسه عليها والدها الذي تعمد معاملتها بطريقة غير إنسانية.
وأوضحت أنه تم نقل الفتاة إلى إحدى دور الإيواء لتوفير الحماية اللازمة لها، وضمان استقرار وضعها النفسي والصحي، كما تمت إحالة الأب إلى الجهات المختصة لتقديمه للمحاكمة.
من جهته، قال مدير الشكاوى بالهيئة بندر الهاجري إن الهيئة تعمل على تطوير إجراءات المتابعة اللاحقة لأوضاع الضحايا بما يحقق لهم الاستقرار ويضمن عدم تعرُّضهم للعنف مرة أخرى.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر حقوق الإنسان تنهي معاناة فتاة تعرضت لاعتداءات بدنية ونفسية من قِبل والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.