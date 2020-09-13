، "تعليم الباحة" تطلق مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية والمهرجانات، والتي تنفذها مكاتب التعليم بمختلف المحافظات في المنطقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها وطرق تفعيلها بأفضل صورة ممكنة، علاوة على مد يد العون وتوجيه المساعدة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عند وجود بعض العوائق أثناء استخدامهم للمنصة.
وشهدت هذه المراكز في مختلف المحافظات إقبالاً متزايداِ من المجتمع المحلي للاطلاع عن كثب على خدمات المنصة، والإجابة عن التساؤلات التي تدعم أداء الطلاب وأولياء الأمور عن استخدامها، على مدار أوقات العمل في هذه المراكز المستمرة خلال الفترة الحالية.
ونوه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن مراكز الدعم المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة هي امتداد لسعي الإدارة إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في بناء السياسات التعليمية وإصدار القرارات التربوية التي تعنى بتقديم أفضل طرق الدعم والمعاونة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.منصة مدرستي وزارة التعليم
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 12:48 PM
بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها
أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية والمهرجانات، والتي تنفذها مكاتب التعليم بمختلف المحافظات في المنطقة؛ بهدف الوصول إلى أكبر فئة من المجتمع للتعريف بأهمية المنصة وأدواتها وطرق تفعيلها بأفضل صورة ممكنة، علاوة على مد يد العون وتوجيه المساعدة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم عند وجود بعض العوائق أثناء استخدامهم للمنصة.
وشهدت هذه المراكز في مختلف المحافظات إقبالاً متزايداِ من المجتمع المحلي للاطلاع عن كثب على خدمات المنصة، والإجابة عن التساؤلات التي تدعم أداء الطلاب وأولياء الأمور عن استخدامها، على مدار أوقات العمل في هذه المراكز المستمرة خلال الفترة الحالية.
ونوه المدير العام للتعليم بالمنطقة الدكتور عبدالخالق الزهراني أن مراكز الدعم المنتشرة في مختلف محافظات المنطقة هي امتداد لسعي الإدارة إلى التوجه بعملياتها وفعالياتها المتنوعة نحو المجتمع المحلي على اعتبار أنهم شركاء مهمين في بناء السياسات التعليمية وإصدار القرارات التربوية التي تعنى بتقديم أفضل طرق الدعم والمعاونة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور لإكمال مسيرتهم التعليمية عن بعد عبر منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية.
، "تعليم الباحة" تطلق مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الباحة" تطلق مراكز الدعم لمنصة "مدرستي" في المراكز التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.