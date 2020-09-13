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قدّمت صحة القريات في عيادات "تطمن" خدماتها لـ 602 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 12:23 PM
متاحة للجميع.. من خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية
قدّمت صحة القريات في عيادات "تطمن" خدماتها لـ 602 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن.
وتُقدم عيادة "تطمن" من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
، "تطمن": أكثر من 600 مستفيد في القريات منذ بدء العمل بها ،
المصدر : الخليج 365
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