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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.حالة الطقس الأرصاد جازان
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 12:19 PM
مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.
، تشمل 15 محافظة.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية وأتربة على جازان ،
المصدر : الخليج 365
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