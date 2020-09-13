شكرا لقرائتكم خبر عن تزامنًا مع العام الدراسي.. «السيبراني» تطلق «بأمان نتعلم» والان نبدء بالتفاصيل
وتهدف الحملة التي جاءت متزامنة مع بداية العام الدراسي إلى رفع الوعي بالأمن السيبراني وتقليل المخاطر التي قد يتعرّض لها الطالب أثناء ممارسة مهامه التعليمية اليومية باستخدام شبكة الإنترنت، إذ نشر المركز الدليل الإرشادي للتعليم عن بُعد الذي يساهم في تحصين شبكة المنزل ضد الاختراقات، وأبرز الإجراءات الوقائية الواجب مراعاتها لتحصين الحاسب الآلي والأجهزة الذكية، وإرشادات في الخصوصية حول أساسيات تجهيز وتخصيص مكان في المنزل لتلقي الدروس الافتراضية، وأبرز العادات الحميدة اليومية الواجب الاعتياد عليها كل يوم عند التعامل مع هذا الأنظمة التعليمية الإلكترونية، كما يقدّم الدليل تجربةً حية للنظام التعليمي الجديد وأبرز ما ينبغي أخذه في الحسبان لحماية الطالب من الاختراقات التقنية.
كما نشر المركز على حسابه في "تويتر" عدداً من الإرشادات التوعوية في الهندسة الاجتماعي والتصيّد الإلكتروني التي قد يتعرّض لها الطلاب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي والتي تستغل الظروف الراهنة للوصول للمستخدمين، إضافة إلى ذلك فقد نشر المركز الممارسات الأمنية الصحيحة التي تستهدف طلاب المدارس، الطلاب الجامعيين، وكذلك المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين.
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