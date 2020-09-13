، بعد اختفائها.. فاجعة الطفلة "مروة" تهز الكويت ،

محمد بن مسعود - الدمام - النهاية في خزان مغلق.. والشرطة تحقّق مع أفراد العائلة

هزّت الكويت فاجعة الطفلة مروة الشمري؛ 6 سنوات، فبعد 24 ساعة على اختفائها تمّ العثور عليها جثة داخل خزان منزلها الكائن في منطقة الواحة.

وتحت عنوان "الكويت تبكي الطفلة مروة الشمري"، قالت صحيفة "الرأي" الكويتية، أنه فيما بدأت المباحث تتحرّى عن مُلابسات الواقعة، بعد تسجيل قضية شبهة جنائية، أمرت النيابة برفع الجثة وإحالتها إلى الطب الشرعي، وذلك في وقت يحقّق فيه رجال المباحث مع أفراد العائلة للوقوف على سبب الوفاة، خصوصاً أن الخزان الذي وُجدت فيه كان مغلقاً.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، أن ذوي الطفلة تمكنوا من العثور على جثتها داخل خزان موجود في منزلهم، وأبلغوا الجهات الأمنية، التي تحرّكت على الفور إلى المكان، يرافقهم رجال الأدلة الجنائية، الذين عملوا على رفع الآثار والبصمات من الخزان وما حوله.

وكانت حادثة اختفاء الطفلة قد شغلت المجتمع الكويتي منذ أمس الأول، واستنفرت وزارة الداخلية بقيادة وزيرها أنس الصالح؛ وأصدرت الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام الأمني، أمس، بياناً أعلنت فيه أن أجهزتها تكثّف البحث والتحرّي عن الطفلة المفقودة في الجهراء، قبل أن تصدر بياناً آخر بعد أقل من ساعة يفيد بالعثور عليها جثة، موضحة أنها باشرت عمليات التحقيق للوقوف على مُلابسات الواقعة، متوجهة في الوقت ذاته «بأحر التعازي والمواساة لعائلة الفقيدة".

كما كانت الفرق التطوعية تستعد للتجمع عند الخامسة والنصف، مساء أمس، في ساحة سنترال الواحة «الكوريات»، للبحث سيراً على الأقدام مساندة لرجال الأمن.الكويت