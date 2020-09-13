، شاهد قبل 25 عاماً.. الملك سلمان في حفل لمدارس الرياض وولي عهده طالباً ،

محمد بن مسعود - الدمام - صورة من أرشيف "الدارة" توثّق للقيادة.. " محمد بن سلمان " بالمرحلة الابتدائية

نشرت "دارة الملك عبدالعزيز" صورة يعود تاريخها إلى 25 عاماً، يظهر فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ في أحد احتفالات مدارس الرياض.

وقالت "الدارة"، إن تاريخ الصورة الموثّقة في "مركز أرشيف الصور والأفلام التاريخية" يعود إلى عام 1417هـ (1996م)، عندما كان سمو ولي العهد حينها طالباً بالمرحلة الابتدائية.

يُذكر أن "دارة الملك عبدالعزيز" تقدم محتوى مُنوّعاً في منصاتها الاجتماعية؛ ما بين صور تاريخية ومعلومات أثرية ورسائل للملك المؤسّس -طيّب الله ثراه- ومختارات جغرافية وأدبية.دارة الملك عبدالعزيز