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نفّذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرّمة جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدّس الزوّار في المواقع السياحية.
وتمّ تحرير مخالفات بحق الذين لم يتقيدوا بالإجراءات الوقائية خوفاً من فيروس كورونا، وطالبوا المتنزهين بضرورة التقيد بالاشتراطات الوقائية.
13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442 11:40 AM
حرّرت مخالفات لعدم استخدام الكمامة وسط مطالبات للمتنزهين بالتقيد بالاشتراطاتجدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا
نفّذ رجال الأمن بشرطة منطقة مكة المكرّمة جولات ميدانية على الواجهة البحرية بمحافظة جدة لمتابعة تطبيق لائحة الحد من التجمعات وعدم لبس الكمامات، ومخالفة التباعد الجسدي من خلال تكدّس الزوّار في المواقع السياحية.
وتمّ تحرير مخالفات بحق الذين لم يتقيدوا بالإجراءات الوقائية خوفاً من فيروس كورونا، وطالبوا المتنزهين بضرورة التقيد بالاشتراطات الوقائية.
، جدة.. جولات أمنية ميدانية بالواجهة البحرية لتطبيق إجراءات الوقاية من كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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