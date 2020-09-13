السعودية اليوم / بثّ أكثر من 11 ألف ساعة تعليمية إلكترونياً بالجامعة الإسلامية



المدينة المنورة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

بثّت كليات ومعاهد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 25538 جلسة افتراضية, حضرها 150843 طالباً عبر نظام إدارة التعليم الإلكتروني - عن بعد - بإجمالي 11784 ساعة بثّ متزامنة يومياً, وذلك خلال الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل, أقامت عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد بالجامعة دورة تدريبية لمنسقي الكليات, لاستخدام نظام إدارة التعلم الإلكتروني Blackboard واطلاعهم على أبرز المهارات الفنية والصلاحيات للتعامل مع النظام.

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11:44ت م

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