

مانيلا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

سجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3372 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 261.216 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4371 حالة وفاة .

// انتهى //

11:41ت م

0039



مانيلا 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت الفلبين خلال الـ24 ساعة الماضية ، 3372 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 79 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة الفلبينية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 261.216 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4371 حالة وفاة .// انتهى //11:41ت م0039

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الفلبين تسجل 3372 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.