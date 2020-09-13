السعودية اليوم / تخفيف قيود كورونا أسبوعين في كوريا الجنوبية



سيئول 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

خفّفت كوريا الجنوبية اليوم بشكل طفيف القيود المفروضة على مكافحة الفيروسات في العاصمة الكورية سيئول وضواحيها خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه-غيون يون في اجتماع حكومي حول الاستجابة لكوفيد-19 "بعد مراجعة شاملة للوضع الحالي وآراء الخبراء ، قررت الحكومة تغيير مخطط التباعد الاجتماعي لمنطقة العاصمة إلى المستوى 2 لمدة أسبوعين، مضيفًا لقد راعينا الإرهاق الاجتماعي ونتائج إجراءات الحجر الصحي.

وحذر جونغ من أن العطلة القادمة من المتوقع أن تكون التحدي الأكبر ضد جهود مكافحة الفيروس في النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية على مستوى البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من 28 سبتمبر.

وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم وضع منطقة العاصمة سيئول تحت قواعد المستوى 2 في نظام المستويات الثلاثة، إذ يُسمح للكوريين بالحفاظ على معظم روتينهم اليومي، لكن التجمعات لأكثر من 100 شخص محظورة، كما يُسمح بالفعاليات

// انتهى //

11:37ت م

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سيئول 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسخفّفت كوريا الجنوبية اليوم بشكل طفيف القيود المفروضة على مكافحة الفيروسات في العاصمة الكورية سيئول وضواحيها خلال الأسبوعين المقبلين.وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جونغ سيه-غيون يون في اجتماع حكومي حول الاستجابة لكوفيد-19 "بعد مراجعة شاملة للوضع الحالي وآراء الخبراء ، قررت الحكومة تغيير مخطط التباعد الاجتماعي لمنطقة العاصمة إلى المستوى 2 لمدة أسبوعين، مضيفًا لقد راعينا الإرهاق الاجتماعي ونتائج إجراءات الحجر الصحي.وحذر جونغ من أن العطلة القادمة من المتوقع أن تكون التحدي الأكبر ضد جهود مكافحة الفيروس في النصف الثاني من العام، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات قوية على مستوى البلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من 28 سبتمبر.وابتداءً من الأسبوع المقبل، سيتم وضع منطقة العاصمة سيئول تحت قواعد المستوى 2 في نظام المستويات الثلاثة، إذ يُسمح للكوريين بالحفاظ على معظم روتينهم اليومي، لكن التجمعات لأكثر من 100 شخص محظورة، كما يُسمح بالفعاليات الرياضية بدون حضور جمهور، ويُحظر عقد اجتماعات داخلية لـ 50 شخصًا أو أكثر.// انتهى //11:37ت م0038

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