السعودية اليوم / 5449 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا



موسكو 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5449 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.062.811 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.578 حالة وفاة .

// انتهى //

11:19ت م

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موسكو 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5449 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 94 حالة وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 1.062.811 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 18.578 حالة وفاة .// انتهى //11:19ت م0034

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