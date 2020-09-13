السعودية اليوم / جامعة جدة تُطلق مبادرة " الجيل الرابع للتعليم " لتوظيف ودمج الأنماط التعليمية



جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

اطلقت جامعة جدة برنامج " مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة " أحد برامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم لرؤية الجامعة

وتستهدف المبادرة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، لبناء بيئة تعليمية متطورة، قائمة على مستحدثات التقنية وتشكيل هيئات تعليمية مؤهلة للعمل على تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة.

أما الأثر المتوقع من المبادرة فهو إنشاء نظام تعليمي حديث ومرن، ومقررات تفاعلية شاملة لجميع البرامج الأكاديمية في إطار موحد من الاستراتيجيات والأساليب التعليمية الحديثة، وبرنامج تدريبي متكامل للارتقاء بالمهارات النوعية للكوادر التعليمية.

كما قدمت المبادرة نموذجاً للأنماط التعليمية الثلاثة اتسمت بالتركيز على المهارات العملية والتفكيرية، وتعزيز التعلم الذاتي من خلال استخدام التطبيقات الرقمية وأنظمة دعم الاستجابة داخل القاعات، والجمع بين الموضوعات النظرية داخل المقرر واستخدام آليات التعليم القائمة على مشاريع المناقشة والمشاركة، من خلال الاستعانة بأدوات التحفيز الرقمي، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشط والتعاوني والتشاركي القائم على المشاريع.

يُذكر أن مبادرة "الجيل الرابع للتعليم " تعد أحد أهم مشاريع جامعة جدة و برامجها في تحقيق رؤية الجامعة السعودية الحديثة المنبثقة من مستهدفات أهداف رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

11:19ت م

0033



جدة 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واساطلقت جامعة جدة برنامج " مبادرة الجيل الرابع للتعليم في جامعة جدة " أحد برامج كفاءة الهيئة التعليمية ومنظومة التعليم لرؤية الجامعة السعودية الحديثة التي ترتكز في عملها على توظيف ودمج الأنماط التعليمية الثلاثة (التعليم الاعتيادي بنسبة 60%, المدمج بنسبة 30%، التعليم عن بعد بنسبة 10%), وذلك لتحقيق أقصى درجات المرونة الممكنة في العملية التعليمية ومواجهة كافة التغيرات المحتملة.وتستهدف المبادرة أعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة، لبناء بيئة تعليمية متطورة، قائمة على مستحدثات التقنية وتشكيل هيئات تعليمية مؤهلة للعمل على تطبيق استراتيجيات التدريس الحديثة.أما الأثر المتوقع من المبادرة فهو إنشاء نظام تعليمي حديث ومرن، ومقررات تفاعلية شاملة لجميع البرامج الأكاديمية في إطار موحد من الاستراتيجيات والأساليب التعليمية الحديثة، وبرنامج تدريبي متكامل للارتقاء بالمهارات النوعية للكوادر التعليمية.كما قدمت المبادرة نموذجاً للأنماط التعليمية الثلاثة اتسمت بالتركيز على المهارات العملية والتفكيرية، وتعزيز التعلم الذاتي من خلال استخدام التطبيقات الرقمية وأنظمة دعم الاستجابة داخل القاعات، والجمع بين الموضوعات النظرية داخل المقرر واستخدام آليات التعليم القائمة على مشاريع المناقشة والمشاركة، من خلال الاستعانة بأدوات التحفيز الرقمي، بالإضافة إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشط والتعاوني والتشاركي القائم على المشاريع.يُذكر أن مبادرة "الجيل الرابع للتعليم " تعد أحد أهم مشاريع جامعة جدة و برامجها في تحقيق رؤية الجامعة السعودية الحديثة المنبثقة من مستهدفات أهداف رؤية المملكة 2030.// انتهى //11:19ت م0033

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / جامعة جدة تُطلق مبادرة " الجيل الرابع للتعليم " لتوظيف ودمج الأنماط التعليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.