

نور سلطان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واس

سجّلت كازاخستان 74 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية أنها سجلت 97 حالة شفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 100 ألف و615 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1634 حالة وفاة.

// انتهى //

10:54ت م

0026



نور سلطان 25 محرم 1442 هـ الموافق 13 سبتمبر 2020 م واسسجّلت كازاخستان 74 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 106 آلاف و803 حالات.وذكرت وزارة الصحة الكازاخستانية أنها سجلت 97 حالة شفاء من الفيروس، ليصل عدد المتعافين إلى 100 ألف و615 حالة، مشيرة إلى أن عدد الوفيات بلغ 1634 حالة وفاة.// انتهى //10:54ت م0026

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / 74 إصابة جديدة بكورونا في كازاخستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.